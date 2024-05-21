«Реал» подтвердил, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте подтвердила, что полузащитник Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024.

«Реал» Мадрид хочет выразить свою благодарность и привязанность Тони Кроосу, игроку, который уже стал частью истории «Реала» и является одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.