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Стал известен характер встречи между Макроном и Пересом для обсуждения будущего Мбаппе

Стал известен характер встречи между Макроном и Пересом для обсуждения будущего Мбаппе
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Стал известен характер встречи между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой «Реала» Флорентино Пересом для обсуждения будущего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Дани Жил в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Макрон и Перес встретятся в рамках благотворительного ужина к 120-летию ФИФА, который пройдёт в Елисейском дворце. Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции встретится с главой мадридского «Реала», чтобы обсудить выступление нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаде в Париже.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.

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