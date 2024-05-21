КДК РФС рассмотрит неявку тренера «Пари НН» Илича на пресс-конференцию

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит неявку главного тренера «Пари НН» Саши Илича на пресс-конференцию после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:6).

«Рассмотрим тот факт, что главный тренер «Пари НН» Саша Илич не принял участия во флеш-интервью и послематчевой пресс-конференции», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, тренер «Пари НН» не пришёл на пресс-конференцию после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра между нижегородцами и армейцами состоялась накануне, 20 мая. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.