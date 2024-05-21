Макрон встретится с президентом «Реала», чтобы обсудить выступление Мбаппе на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить выступление нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что летом 2024 года 25-летний нападающий в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста последует в июне.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.