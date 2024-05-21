Мацей Рыбус: я бы хотел остаться в «Рубине»

Польский защитник «Рубина» Мацей Рыбус высказался о своём будущем на фоне истекающего контракта с казанским клубом.

«Я бы хотел оставаться дальше в «Рубине», но пока не знаю, что с моим контрактом. Есть ли у меня предложения? Не буду об этом говорить», — приводит слова Рыбуса Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл шесть матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.