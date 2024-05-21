Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна для игры за сборную России

В «Реале Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна для игры за сборную России
Комментарии

Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что полузащитник команды Арсен Захарян находится в идеальной форме для того, чтобы выступать за сборную России.

«Арсен находится в идеальной форме для того, чтобы играть за национальную команду», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

Напомним, 7 июня сборная России сыграет с национальной командой Беларуси. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Захарян в нынешнем сезоне провёл 44 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три голевые передачи.

Материалы по теме
Сборная России объявила расширенный состав на матч с Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android