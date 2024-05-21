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Точность пасов Тони Крооса за 10 сезонов в Ла Лиге никогда не опускалась ниже 92%

Точность пасов Тони Крооса за 10 сезонов в Ла Лиге никогда не опускалась ниже 92%
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил о завершении карьеры после участия в чемпионате Европы 2024 года. Немец пополнил состав испанского клуба летом 2014 года и за 10 сезонов в команде показатель точности его пасов во внутреннем чемпионате никогда не составлял менее 92%. Об этом сообщает Squawka.

Тони Кроос Подробнее
Статистика пасов Тони Крооса за 10 сезонов в Ла Лиге

Статистика пасов Тони Крооса за 10 сезонов в Ла Лиге

Фото: Squawka

34-летний Кроос за 10 лет в состав «Реала» принял участие в 463 матчах, в которых стал автором 28 голов и 98 результативных передач. Вместе с испанской командой полузащитник выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов. 1 июня Кроос может выиграть свою шестую Лигу чемпионов (В 2013-м побеждал с «Баварией»), если «Реал» обыграет в решающем матче дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Кроос выиграл чемпионат мира в 2014 году.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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