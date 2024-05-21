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Тони Кроос трогательно прокомментировал решение о завершении карьеры после Евро-2024

Тони Кроос трогательно прокомментировал решение о завершении карьеры после Евро-2024
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал решение о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024.

«День моей презентации в мадридском «Реале», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но прежде всего как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то время дерзкого успеха. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне.

Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом, после чемпионата Европы.

Как я всегда говорил: «Реал» Мадрид был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что нашёл подходящий момент для своего решения и смог выбрать его сам. Я всегда стремился завершить свою карьеру на самом высоком уровне», — написал Кроос на своей странице в соцсетях.

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