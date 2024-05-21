Сутормин: моё будущее? Я возвращаюсь в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопрос по поводу своего будущего. Он заявил, что вернётся в санкт-петербургский клуб, после чего будет общаться с руководством на предмет своего будущего.

«Моё будущее? Я возвращаюсь в «Зенит», будем общаться с руководством. Нужно понять видение клуба. Но пока я в «Сочи», нужно доиграть сезон. Все решения будут приняты летом», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Отметим, что Сутормин был арендован сочинским клубом минувшей зимой. В составе «Сочи» 30-летний полузащитник провёл девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.