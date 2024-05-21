Боков — о Набабкине: из ЦСКА уходит ещё одна легенда, проводы должны быть чемпионскими

Бывший футболист «Зенита» и московского ЦСКА Максим Боков отреагировал на новость о том, что армейцы объявили об уходе защитника Кирилла Набабкина по окончании нынешнего сезона.

«Я так понимаю, что это решение Набабкина покинуть ЦСКА. Если это так, то решение таких легенд нужно уважать. Кирилл очень много вложил в победы ЦСКА. Проводы чемпиона должны быть чемпионскими. Набабкин — легенда ЦСКА, как и Акинфеев. Уходит ещё одна легенда», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.