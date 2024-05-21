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Таранов: Набабкина рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? Хватит уже

Таранов: Набабкина рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? Хватит уже
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Бывший центральный защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов отреагировал на новость об уходе защитника Кирилла Набабкина из армейской команды по окончании текущего сезона.

«Кирилла рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? Хватит уже (смеётся). Я очень хорошо отношусь к Кириллу, у нас хорошие дружеские отношения. Наверное, пришло время. Надо обновлять состав. Всё не вечно. Кирилл — легенда. Он столько времени пробыл в одном клубе.

Может, он легенда не наравне с Игорем Акинфеевым, но всё равно отдал много сил и здоровья ЦСКА. Набабкин забивал важные голы. Он достойный человек, который носил эту эмблему на груди», — сказал Иван Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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