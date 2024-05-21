Таранов: Набабкина рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? Хватит уже

Бывший центральный защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов отреагировал на новость об уходе защитника Кирилла Набабкина из армейской команды по окончании текущего сезона.

«Кирилла рассекретили — сколько времени он обманывал футбол? Хватит уже (смеётся). Я очень хорошо отношусь к Кириллу, у нас хорошие дружеские отношения. Наверное, пришло время. Надо обновлять состав. Всё не вечно. Кирилл — легенда. Он столько времени пробыл в одном клубе.

Может, он легенда не наравне с Игорем Акинфеевым, но всё равно отдал много сил и здоровья ЦСКА. Набабкин забивал важные голы. Он достойный человек, который носил эту эмблему на груди», — сказал Иван Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.