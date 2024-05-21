«Байер» опубликовал заявку команды на финал Лиги Европы с «Аталантой»

Леверкузенский «Байер» в своих социальных сетях объявил заявку команды на финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024 с итальянской «Аталантой».

Заявка «фармацевтов» выглядит следующим образом:

Вратари: Градецки, Коварж, Ломб.

Защитники: Станишич, Инкапье, Та, Коссуну, Тапсоба, Артур, Фримпонг, Гримальдо.

Полузащитники: Хофманн, Андрих, Вирц, Паласиос, Пуэрта, Джака.

Нападающие: Иглесиас, Шик, Телла, Бонифасе, Адли, Гложек.

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.