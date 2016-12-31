«Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти

Пол Клемент, ассистент главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти, может возглавить «Суонси Сити».
Как сообщает интернет-издание Goal со ссылкой на South Wales Evening Post, валлийский клуб уже начал переговоры с 44-летним англичанином.
Ранее в числе кандидатов на вакантный пост главного тренера «Суонси» упоминались Крис Коулман, Райан Гиггз, Яп Стам и Гари Роуэтт.
«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.
После 18 туров «лебеди» располагаются на предпоследней, 19-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.