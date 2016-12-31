Иньеста надеется как можно скорее продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что хочет как можно скорее продлить свой контракт с каталонским клубом.
«Я был бы рад, если бы об этом не было повода говорить уже завтра. Мы уже говорили о продлении, но у меня ещё полтора года по текущему контракту. Логичнее всего было бы закрыть этот вопрос как можно скорее, чтобы все были спокойны.
У меня никогда не было проблем с клубом, наши отношения максимально прозрачны. Понимаю, что если моя игра и ситуация будут оптимальными, проблем не возникнет, но это не тот вопрос, который я могу решить самостоятельно», — цитирует Иньесту Sport.