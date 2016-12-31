Франк де Бур отказался возглавить «Суонси»

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур отказался от предложения возглавить «Суонси Сити». Руководство «лебедей» предложило нидерландскому специалисту ставшую вакантной после отставки Боба Брэдли должность, но получило отказ, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
Последним местом работы де Бура был «Интер», он покинул клуб в начале ноября, проработав в Италии менее трёх месяцев.
«Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера 27 декабря. На данный момент команда располагается на последней, 20-й, строчке в таблице английской Премьер-лиги.