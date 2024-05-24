Сантос — о чемпионстве «Зенита»: верю в это, много молюсь и прошу у бога поддержки

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил шансы сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

— Перед последним туром на золото претендуют три команды, и уже не всё зависит от нас. Вы верите, что чемпионство возможно?

— Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моём сердце живёт ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — ​голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмём три очка, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару». По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка, а «Зенит» занимает второе место. Игра между сине-бело-голубыми и «Ростовом» состоится в эту субботу, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.