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Экс-игрок «Локомотива» Сенников рассказал, что мог перейти в «Спортинг»

Экс-игрок «Локомотива» Сенников рассказал, что мог перейти в «Спортинг»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что мог перейти в лиссабонский «Спортинг» во время своей профессиональной карьеры.

«Было ли у меня предложение [от европейского клуба]? Было только от «Спортинга», меня тогда звали, но у меня была травма, это 2008−2009 год, и поехал Марьян Хад как раз. И всё в принципе», — сказал Сенников в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Сенников является воспитанником «Зенита». Свою профессиональную карьеру Дмитрий начинал в «Локомотиве» из Санкт-Петербурга, откуда в 1998 году перешёл в московский ЦСКА. Позже защитник выступал за ярославский «Шинник» и казанский «Рубин». В 2000 году Сенников стал игроком московского «Локомотива», в составе которого завершил карьеру спустя 10 лет.

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