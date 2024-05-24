Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расклады 30-го тура РПЛ: кто может вылететь из лиги напрямую, кто отправится в стыки

Расклады 30-го тура РПЛ: кто может вылететь из лиги напрямую, кто отправится в стыки
Аудио-версия:
Комментарии

Борьбу за сохранение места в Российской Премьер-Лиге ведут три команды — «Балтика» (26 очков), «Пари НН» (29 очков) и «Факел» (29 очков). Шансы на борьбу потерял только футбольный клуб «Сочи» (23 очка).

Для получения права сыграть в стыковых матчах «Балтике» необходима победа над «Локомотивом». Во-вторых, уже после победы над москвичами надо надеяться на победу «Ахмата» в гостях в игре с «Факелом» или же на победу «Крыльев Советов» над «Пари НН» дома. В случае равенства очков и с «Факелом», и с «Пари НН» «Балтика» точно спасётся благодаря преимуществу по личным встречам. В таком случае «Факел» также окажется выше нижегородцев в таблице.

В стыковых матчах, кроме «Пари НН» и «Факела», также могут оказаться «Урал» и «Оренбург». Если они сыграют хуже нижегородцев или воронежцев соответственно. Напомним, «Урал» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Оренбург» на своём поле примет «Спартак».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Балтика» — «Локомотив». Игнашевич не желает прощаться с РПЛ
«Балтика» — «Локомотив». Игнашевич не желает прощаться с РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android