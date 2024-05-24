Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Келлвен: ЦСКА постарается красиво проводить Набабкина в матче с «Уралом»

Келлвен: ЦСКА постарается красиво проводить Набабкина в матче с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен высказался об уходе Кирилла Набабкина из стана армейцев по окончании нынешнего сезона, а также заявил, что команда постарается красиво проводить его в матче 30-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча состоится 25 мая в 16:30 мск.

«Когда я только приехал в ЦСКА, Кирилл очень тепло и гостеприимно встретил меня. Набабкин действительно очень добрый и душевный человек с классным чувством юмора. В матче с «Уралом» мы будем очень стараться, чтобы красиво его проводить и посвятить ему победу», — сказал Келлвен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны.

Материалы по теме
ПФК ЦСКА объявил об уходе Кирилла Набабкина после 14 лет в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android