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«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера

«Милан» объявил об уходе Пиоли с поста главного тренера
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Пресс-служба итальянского «Милана» официально объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

«Милан» выражает искреннюю благодарность Стефано Пиоли и его штабу за то, что они руководили первой командой на протяжении последних пяти лет, обеспечили незабываемый титул чемпиона и восстановили постоянное присутствие «Милана» в главном европейском клубном турнире. Профессионализм и человеческое отношение Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплотив в себе основные ценности клуба с самого первого дня», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, 58-летний специалист занимал должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых 132 раза одержали победу, 55 раз сыграли вничью и 52 раза уступили. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.

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