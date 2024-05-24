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Расклады 30-го тура РПЛ: как «Краснодару» стать чемпионом России

Расклады 30-го тура РПЛ: как «Краснодару» стать чемпионом России
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«Краснодар» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Динамо» в матче заключительного тура, а «Ростов» не проиграет «Зениту».

В случае победы над бело-голубыми и потери очков «Зенитом» в матче с «Ростовом» команда Мурада Мусаева выиграет чемпионский титул. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Динамо». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

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