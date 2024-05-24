Радченко: трансфер Сафонова в «ПСЖ» не произойдёт — очередная байка и большой риск

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я думаю, что трансфер Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» не произойдёт. Прежде всего мы сейчас находимся в непростой ситуации, когда не играем в еврокубках, а это очень большой показатель. Потому что на международном уровне все селекционеры и боссы больших клубов, как «ПСЖ», смотрят именно на это. Брать игрока из нашего чемпионата за € 20 млн — это очередная байка и большой риск. Потому что мало кто из болельщиков «ПСЖ» знает о нашем чемпионате, а тем более о Сафонове», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.