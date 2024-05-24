Расклады 30-го тура РПЛ: кто займёт 4-е место — «Локомотив» или «Спартак»

В борьбе за четвёртую строчку турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги участвуют московские «Локомотив» и «Спартак». После 29 сыгранных туров железнодорожники (50) имеют на одно очко больше и располагаются на одну строчку выше красно-белых (49). В заключительном туре «Локомотив» сыграет с «Балтикой», а «Спартак» — с «Оренбургом».

Если «Локомотив» потеряет очки с «Балтикой» в гостях, а «Спартак» выиграет, то четвёртой будет команда Владимира Слишковича. При равенстве очков (поражение «Локо» и ничья «Спартака» с «Оренбургом») – четвёртым будет «Спартак». В случае победы железнодорожников с любым счётом клуб гарантирует себе четвёртое место.

Напомним, все матчи заключительного тура состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.