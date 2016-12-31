Геркус: несмотря на трудности, у «Локомотива» достаточно поводов и для оптимизма

Президент «Локомотива» Илья Геркус выступил с новогодним обращением к болельщикам «железнодорожников».
«Уважаемые болельщики „Локомотива“. Дорогие друзья. Совсем скоро мы встретим новый, 2017 год. В эти дни каждый болельщик и любитель футбола подводит итоги. Вспоминает прошедшее, оценивает будущее и, конечно, надеется на лучшее. Оглядываясь назад, мы думаем о своей семье, о соратниках на поле и трибунах родного стадиона. „Локомотив“ должен оставаться для каждого из нас вторым домом, второй семьёй. Для того, чтобы дома было комфортно и уютно, мы должны сделать ещё немало важных дел. Мы хотим, чтобы наш стадион всегда был полон.
Несмотря на трудности, у нас достаточно поводов и для оптимизма. Это игроки, голодные до побед, это тренерский штаб, сочетающий в себе опыт, молодость и приверженность традициям, это вы, наши дорогие болельщики. Вас мы хотим всегда радовать. Пусть наступающий год подарит всем нам много поводов для радости. С Новым, 2017 годом, „Локомотив“, — заявил Геркус, видеообращение которого опубликовано на официальном канале клуба на YouTube.