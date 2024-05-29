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Впервые с сезона-2013/2014 обе команды РПЛ проиграли в первых переходных матчах

Впервые с сезона-2013/2014 обе команды РПЛ проиграли в первых переходных матчах
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Сегодня, 29 мая, завершились первые переходные матчи за право на участие в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых представители РПЛ «Урал» и «Пари НН» встретились с командами Мелбет Первой лиги «Акроном» и тульским «Арсеналом».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

Оба встречи закончились победами представителей Мелбет Первой лиги. Так, «Акрон» уверенно обыграл «Урал» (2:0), а «Арсенал» победил «Пари НН» (2:1). Ответные игры между командами состоится в субботу, 1 июня.

Таким образом, впервые с сезона-2013/2014 команды РПЛ уступили в первых переходных матчах. В том сезоне «Уфа» вышла победителем после первого матча с «Томью» (5:1), а московское «Торпедо» обыграло «Крылья Советов» (2:0). Отметим, что тогда и «Уфа», и «Торпедо» по сумме двух встреч смогли обеспечить себе участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2014/2015.

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