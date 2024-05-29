«Арсенал» обыграл «Пари НН» в первом переходном матче за право на участие в РПЛ

Завершился первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Встретились «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:1.

Уже на второй минуте игры полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов вывел вперёд свою команду. Спустя шесть минут автогол защитника туляков Эрвинга Ботака-Иобомы позволил нижегородцам сравнять счёт в матче. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома забил в чужие ворота, принеся, таким образом, победу своей команде в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.