Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Челси» на своём поле принимал «Сток Сити». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Виллиан, а ещё по голу забили Гари Кэхилл и Диего Коста. За «Сток Сити» отличились Бруно Мартинс Инди и Питер Крауч. Одержав победу, «Челси» продлил победную серию в АПЛ до 13 матчей.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Бёрнли» благодаря хет-трику Андре Грэя разгромил «Сандерленд» (4:1), «Лестер Сити» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Саутгемптон» уступил «Вест Бромвичу» (1:2), а «Суонси Сити» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3).