Чех считает, что Жиру забил, возможно, лучший гол года

Голкипер «Арсенала» Петр Чех в интервью клубной пресс-службе прокомментировал гол нападающего «канониров» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Французский форвард забил гол «ударом скорпиона», мяч влетел в ворота от перекладины.
«В первую очередь это важный гол. Нам нужно было сломить соперника, и мы должны были забивать. Когда забиваешь гол года в первый день года, то поднимаешь планку очень высоко. Я всегда говорил, что Жиру — один из тех игроков, которых вы хотите видеть в своей команде, потому что он может забивать важные голы», — заявил Чех.
Видео великолепного гола в исполнении нападающего «Арсенала» Оливье Жиру можно посмотреть здесь.