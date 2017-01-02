«Манчестер Сити» в меньшинстве победил «Бёрнли» и вышел на третье место в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привёл к прямой красной карточке, и «горожане» остались в меньшинстве. На исходе часа игры Яя Туре справа перевёл мяч на противоположный край штрафной, где оказался Гаэль Клиши, который здорово пробил в дальний нижний угол с небольшим рикошетом от ноги Давида Сильвы.
На 62-й минуте Серхио Агуэро с края штрафной пробил верхом по пустым воротам после симуляции со стороны Рахима Стерлинга. На 70-й минуте Клаудио Браво провалился в игре на выходе, а Бен Ми нанёс удар, и мяч после рикошета от перекладины пересёк линию ворот.
«Ман Сити» (42 очка) вышел на третье место в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Челси» на 7 очков, сыграв на матч больше. «Бернли» (23) идёт 11-м.