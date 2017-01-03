«Спартак» проявляет интерес к форварду «Ривер Плейт» Дриусси

«Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси, информирует издание «Спорт-экспресс». Футболист имеет гражданство Аргентины и Италии.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. В текущем сезоне Дриусси провёл 14 матчей в чемпионате Аргентины и забил 10 голов (один — с пенальти). Форвард выступает за сборную Аргентины U20, в составе которой провёл восемь матчей и забил один гол. В 2014 году вместе с «Ривер Плейт» Дриусси выиграл внутреннее первенство и Южноамериканский кубок.