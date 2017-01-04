«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Борнмутом», проигрывая по ходу игры 0:3

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своём поле принимал «Арсенал». Подопечные Арсена Венгера в добавленное время смогли уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:3. Тем не менее «канониры» не смогли подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ.
В составе «Борнмута» голами отметились Чарли Дэниелс, Каллум Уилсон и Райан Фрейзер. У «канониров» после перерыва отличились Алексис Санчес, Лукас Перес и Оливье Жиру.
Таким образом, «Арсенал» после 20 туров отстаёт от лидирующего «Челси» уже на восемь очков, при этом у синих ещё есть игра в запасе.