Агент Самариса: информация о переходе Андреаса в «Зенит» — всего лишь слухи

Иоаннис Эммануилидис, который представляет интересы полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщил, что информация о возможном переходе греческого футболиста в «Зенит» является слухами.
«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», — цитирует Эммануилидиса «Р-Спорт».
Ранее в СМИ сообщалось, что Самарис хочет перейти в «Зенит», а питерцы якобы готовы заплатить за трансфер игрока € 20 млн.