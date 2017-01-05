Нападающий «Лас-Пальмаса» Араухо может уйти в китайский клуб за € 10 млн

Один из китайских клубов, название которого не уточняется, заинтересован в услугах нападающего «Лас-Пальмаса» Серхио Араухо. Как сообщает Marca, за 24-летнего игрока уже было предложено € 10 млн.
Руководство испанской команды и Араухо готовы пойти на трансфер. Аргентинца не устраивает отношение к нему со стороны тренера, а клуб недоволен поведением футболиста, который был лишён прав на два года за вождение в нетрезвом виде.
В текущем сезоне Араухо сыграл 11 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча.