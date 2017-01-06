«Байер» готов расстаться с Эрнандесом за € 25 млн

Руководство и тренерский штаб леверкузенского «Байера» готовы выставить на трансфер нападающего Хавьера Эрнандеса, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, немецкий клуб может расстаться с мексиканским футболистом, если за него предложат € 25 млн. Правда, до сих никто такого предложения «Байеру» ещё не делал.
Позиция «Байера» обусловлена не игрой Эрнандеса, а его человеческими качествами. В немецком клубе мексиканца считают эгоистичным человеком, в результате чего он не пользуется симпатией одноклубников.
Действующий контракт Эрнандеса с «Байером» рассчитан до лета 2018 года.