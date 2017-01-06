«Челси» может переехать на «Уэмбли» в 2018 году

«Челси» ведёт переговоры о переезде на «Уэмбли» после того, как «Тоттенхэм» освободит стадион в 2018 году. Руководство «Челси» полно уверенности, что на заседании совета 11 января оно получит разрешение на реконструкцию стадиона, сообщает Daily Mail.
Если это случится, синим нужно искать место, где проводить домашние матчи на время строительства, которое начнётся летом 2018 года. Ожидается, что на перестройку будет потрачено примерно £ 500 млн.
В настоящее время на «Уэмбли» выступает «Тоттенхэм», однако «шпоры» планируют завершить все работы по своей новой арене до начала сезона-2018/19. Если же случится задержка по сдаче объекта, «Челси» может столкнуться с трудностями по аренде стадиона на период реставрации «Стэмфорд Бридж», который должен быть сдан до начала сезона-2021/22.