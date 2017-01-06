Депай может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может остаться в клубе, несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе. Как сообщает The Telegpaph, «красные» требуют за 22-летнего голландца £ 20 млн, при этом зарплата самого игрока £ 90 тыс. в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.
Если ни один из кубов не согласится заплатить такую сумму, то Депай останется в «МЮ» как минимум до летнего трансферного окна. Ранее в СМИ сообщалось, что сам игрок попросил наставника команды Жозе Моуринью отпустить его в другой клуб.
Появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Спартака», «Ниццы», «Эвертона» и «Порту». Депай перешёл в «МЮ» из ПСВ летом 2015 года за £ 25 млн, подписав контракт на четыре года.