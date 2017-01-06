Моджи: «Ювентус» был вынуждены продать Зидана, чтобы сформировать новую команду

Бывший исполнительный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи рассказал, почему клуб в 2001 году решил продать полузащитника и лидера команды Зинедина Зидана в мадридский «Реал». Тогда президент «Королевского клуба» Флорентино Перес заплатил за футболиста сборной Франции около € 77,5 млн.
«Переговорный процесс получился действительно долгим и сложным. Нам было жаль терять такого футболиста, но «Ювентус» был вынужден пойти на этот шаг, чтобы сформировать новую команду. За деньги, вырученные от продажи Зидана, мы приобрели Недведа, Тюрама, Фабио Каннаваро, Филиппо Индзаги, Буффона и выиграли много титулов», — приводит слова Моджи Bernabeu Digital.