Шведский «Хеккен» получит $ 30-40 тыс. от перехода Страндберга в «Брюгге»

Шведский «Хеккен», бывший клуб форварда Карлоса Страндберга, заработает на трансфере игрока из ЦСКА в «Брюгге» 300-400 тыс. крон ($ 30-40 тыс.), информирует Fotbollskanalen. При продаже Страндберга из «Хеккена» в ЦСКА зимой 2015 года клубы договорились, что шведы получат процент от последующего перехода игрока. По неофициальной информации, «армейцы» купили 20-летнего нападающего за $ 500 тыс.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продал Страндберга в «Брюгге» примерно за € 1,5 млн. В составе московской команды Карлос забил пять голов в 28 матчах.