Зидан: Роналду согласен с моей ротацией, никакой проблемы тут нет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о беседе с форвардом Криштиану Роналду на тему ротации состава.
«Мы с Роналду общались по поводу ротации. Думаю, пресса должна понимать, что Криштиану – очень умный игрок. Моя идея заключается в том, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении всего сезона.
20 игр за 70 дней — это много. Поэтому порой ему нужно отдохнуть, и он со мной согласен, так что тут нет никакой проблемы. Конечно, он футболист и хочет играть каждую неделю, в каждом матче. Но мы с ним всё прояснили», — цитирует Зидана Goal.