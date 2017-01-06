Боли: прошу вас игнорировать информацию обо мне, которая появляется в прессе

Нападающий «Анжи» Янник Боли посредством своего «инстаграма» обратился с просьбой не доверять появляющейся информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба. Ранее якобы агент ивуарийца Кен ван Дейк сообщил, что у Боли есть предложения из Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также появлялась информация, что форвард может перейти в ЦСКА.
«Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от „Анжи“, — написал Боли.