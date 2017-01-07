Снейдер рассказал, на каких финансовых условиях согласился бы играть в Китае

32-летний полузащитник «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, на каких финансовых условиях он был бы готов принять предложение из Китая.
«Мне должны предложить что-то большее, чтобы я поехал в Китай. Например, € 15 млн в год и трёхлетний контракт», — цитирует Снейдера Sporx.
В Турции Снейдер получает € 5 млн. В контракте есть сумма отступных для зарубежных клубов – € 7,5 млн.
За «Галатасарай» Снейдер выступает с 2013 года. Голландец провёл за клуб из Стамбула 158 матчей, забил 42 мяча и отдал 36 голевых передач.