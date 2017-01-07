Скрипченко: при Саматове «Спартак» Аленичева был готов хорошо

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал информацию о том, что специалист по физподготовке Олег Саматов и тренер вратарей Гаэтано Петрелли войдут в его штаб.
«Да, действительно эти тренеры будут работать в моём штабе. Мы собирали информацию, встречались, выслушивали рекомендации — и сделали свой выбор. До конца сезона стоит конкретная задача — сохранить прописку в РФПЛ, и в штабе нужен русскоговорящий специалист. Исходя из этого, данную специализацию — принято решение — доверить Олегу Анатольевичу. В целом, считаю, в то время, которое он провёл с Дмитрием Аленичевым в „Спартаке“, команда была готова хорошо. Считаю, мы плодотворно посотрудничаем и наша команда в физическом плане тоже будет хорошо выглядеть.
Как отреагировал на уход Цаллагова в „Зенит“? Конечно, такого игрока терять не хотелось. Очень жаль, ушёл лидер, футболист, который в опорной зоне играл основополагающую роль, вёл за собой. Но нужно понимать, что это и имидж нашего клуба, и показатель тренерской работы. Это и показатель упорства и профессионализма самого Ибрагима. Всё вкупе позволило ему сделать шаг вперёд, перейти на следующую ступень карьеры. Ибрагим попал в топ-клуб, который борется за золото российского чемпионата, постоянно выступает в еврокубках. И самое главное, если Цаллагов выиграет конкуренцию в „Зените“, то может претендовать на вызов в сборную и участвовать в составе команды в ЧМ-2018», — цитирует Скрипченко «Спорт-экспресс».