Янчик: если кто-нибудь даст мне шанс, я докажу, что всё ещё могу играть в футбол

Бывший нападающий московского ЦСКА Давид Янчик, оставшийся без команды, не хочет завершать карьеру. Последним клубом 29-летнего футболиста был клуб первой польской лиги «Сандецья», который разорвал контракт с игроком.
«С давних пор я не имею ничего общего с алкоголем. Мы договорились, что соглашение будет действовать до июня 2017 года, а затем руководство изменило мнение. Они сказали, что я им больше не нужен. Это больно, потому что „Сандецья“ — мой клуб, я здесь вырос и играл много лет. Когда перешёл в „Легию“ и затем в ЦСКА, клуб заработал на мне мне много денег, а теперь так поступает… Я очень зол.
Правда ли, что руководители клуба хотели заставить меня пройти курс по лечению алкоголизма? Ложь! Я видел много статей в газетах, которые изображали меня как любителя выпить. Все эти публикации в СМИ сильно ударили по семье — жене, детям, матери. Я нормальный человек, знаю свои слабости, но, положа руку на сердце, могу сказать, что я не пью! Каждый день тренируюсь, бегаю, плаваю, занимаюсь в тренажёрном зале. Я ещё не закончил с футболом. Если кто-нибудь даст мне шанс, я докажу, что всё ещё могу играть в футбол.
Пил ли на Новый год? Ни капли! Моя совесть чиста. После Рождества у меня есть раскаяние только по одному поводу — я немного побаловал себя едой. Но эти 1,5 кг лишнего веса быстро ушли», — цитирует Янчика Sport.se.