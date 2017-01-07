«Валенсия» отправила в отставку спортивного директора клуба

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила об отставке спортивного директора клуба Хесуса Гарсии Питарча.
Место Питарча на временной основе займёт директор академии «Валенсии» Хосе Рамон Алесанко. Сообщается, что он продолжит работать над усилением состава «летучих мышей» в зимнее трансферное окно, консультируясь с главным тренером команды Сальвадором Гонсалесом Марко.
После 15 сыгранных матчей «Валенсия» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. В конце декабря пост главного тренера команды по собственному желанию покинул Чезаре Пранделли.