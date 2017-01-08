Ванкёр подтвердил, что хочет перейти в «Марсель» на постоянной основе

Экс-полузащитник «Динамо» Вильям Ванкёр подтвердил, что хотел бы стать полноценным игроком «Марселя». Сейчас трансфер Ванкёра принадлежит «Роме», а за французский клуб он выступает на правах аренды.
«Я здесь на правах аренды. Переговоры, выкуп контракта — это не ко мне. Этим вопросом занимаются „Марсель“ и „Рома“.
Теперь все знают, как я люблю „Марсель“. Я люблю этот клуб, люблю этот город. Думаю, для переговоров ещё немного рано, но мы увидим, что произойдёт дальше. „Марсель“ — клуб моего сердца ещё с тех пор, когда я был маленьким», — сказал Ванкёр в интервью La Provence.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 28-летний Ванкёр отметился одной голевой передачей в 13 матчах.