Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» не собираются выставлять полузащитника Зерге Гнабри на трансфер. Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.
«Гнабри на все 100% остаётся в «Вердере» и во втором круге нынешнего сезона. Я сам совершенно спокоен. И прежде всего потому, что Гнабри чувствует себя в нашем клубе отлично. Выступление в «Вердере» не наносит ему ущерба, здесь он получает возможность демонстрировать свои качества», — приводит слова Бауманна Kicker.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» минувшим летом за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом в силе до лета 2020 года.