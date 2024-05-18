Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ отреагировал на слухи о финансовом влиянии на «Крылья» перед матчем с «Динамо»

Глава РПЛ отреагировал на слухи о финансовом влиянии на «Крылья» перед матчем с «Динамо»
Комментарии

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал слухи о том, что футболистам самарских «Крыльев Советов» предлагали финансовое вознаграждение перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Ранее об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Что касается разговоров о том, что на «Крылья» пытались финансово повлиять в сегодняшнем матче, то первый раз слышу. Кто об этом сказал? Карпов? Ну Иван всегда знает больше, чем все. Даже не могу прокомментировать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18 мая московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльми Советов» со счётом 4:1. Встреча прошла в Москве.

Материалы по теме
«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра!
«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android