Глава РПЛ отреагировал на слухи о финансовом влиянии на «Крылья» перед матчем с «Динамо»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал слухи о том, что футболистам самарских «Крыльев Советов» предлагали финансовое вознаграждение перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Ранее об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

«Что касается разговоров о том, что на «Крылья» пытались финансово повлиять в сегодняшнем матче, то первый раз слышу. Кто об этом сказал? Карпов? Ну Иван всегда знает больше, чем все. Даже не могу прокомментировать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18 мая московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльми Советов» со счётом 4:1. Встреча прошла в Москве.