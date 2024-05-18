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«Боруссия» Д разгромила «Дармштадт 98» и завершила сезон на пятом месте

«Боруссия» Д разгромила «Дармштадт 98» и завершила сезон на пятом месте
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Завершился матч 34-го тура Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Дармштадт 98». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Матсен – 30'     2:0 Ройс – 38'     3:0 Брандт – 72'     4:0 Мален – 88'    

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Боруссии» Ян Матсен. Автором результативной передачи стал Марко Ройс. Спустя восемь минут уже сам Ройс отправил мяч в сетку ворот гостей. На 72-й минуте третий гол забил Юлиан Брандт. На 88-й минуте Дониэлл Мален сделал счёт 4:0.

После этой победы в активе дортмундской «Боруссии» стало 63 очка. «Шмели» закончили чемпионат на пятом месте. «Дармштадт 98» с 17 очками завершил сезон на последней, 18-й строчке.

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