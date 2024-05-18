«Боруссия» Д разгромила «Дармштадт 98» и завершила сезон на пятом месте

Завершился матч 34-го тура Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Дармштадт 98». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Боруссии» Ян Матсен. Автором результативной передачи стал Марко Ройс. Спустя восемь минут уже сам Ройс отправил мяч в сетку ворот гостей. На 72-й минуте третий гол забил Юлиан Брандт. На 88-й минуте Дониэлл Мален сделал счёт 4:0.

После этой победы в активе дортмундской «Боруссии» стало 63 очка. «Шмели» закончили чемпионат на пятом месте. «Дармштадт 98» с 17 очками завершил сезон на последней, 18-й строчке.