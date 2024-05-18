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Клубы не обращались в РПЛ с инициативой проведения только одного стыкового матча

Клубы не обращались в РПЛ с инициативой проведения только одного стыкового матча
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что клубы не обращались в лигу с инициативой проведения только одного стыкового матча за право сыграть в следующем сезоне высшего дивизиона страны.

«Пока клубы официально не обращались по инициативе проведения одного стыкового матча», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что даты стыковых матчей в одной из пар РПЛ будут изменены, так как «Балтика» вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России. Сейчас стыковые матчи назначены на 29 мая и 1 июня, а Суперфинал Кубка — на 2 июня. Даты накладываются друг на друга — в случае участия калининградцев в стыках даты их матчей с большой долей вероятности станут следующими — 6 и 9 июня.

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