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Станислав Черчесов одним словом описал победу «Динамо» над «Крыльями»

Станислав Черчесов одним словом описал победу «Динамо» над «Крыльями»
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу московского «Динамо» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 18 мая в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

– Как вам «Динамо»?
— Отлично! — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московское «Динамо» набрало 56 очков. Коллектив Марцела Лички занимает первое место. Самарские «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 40 очков. Команда Игоря Осинькина располагается на восьмой строчке.

Ранее главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин прокомментировал поражение от динамовцев.

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